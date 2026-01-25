З огляду на покращення погодних умов, регіональна комісія ТЕБ та НС рекомендувала органам місцевого самоврядування самостійно визначати форму організації навчання з 26 січня по 1 лютого 2026 року – очну, дистанційну або продовження канікул, залежно від безпекової ситуації та готовності закладів освіти.

Рішення мають ухвалюватися з урахуванням наявності резервного електроживлення, забезпеченості генераторами та пальним до них (з розрахунку щонайменше на 3 доби), дотримання санітарних норм і температурного режиму в приміщеннях.

«Просимо керівників громад та закладів освіти приймати рішення зважено та оперативно, забезпечуючи безпеку учнів і персоналу під час навчання», – йдеться у повідомленні ОВА.