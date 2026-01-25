За результатами 2025 року платники єдиного податку спрямували до бюджетів громад області 1 млрд 502 млн гривень, що на 156,8 млн гривень перевищує показники аналогічного періоду 2024 року.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Планові показники доходів виконано на 106,5%, що дало додаткові 92,3 млн гривень понад запланований обсяг.

Основну частину надходжень сформували:

фізичні особи – підприємці, які сплатили до місцевих бюджетів понад 1,1 млрд гривень;

юридичні особи – платники єдиного податку 3-ї та 4-ї груп, внесок яких склав 382 млн гривень.