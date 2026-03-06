У вихідні область перебуватиме в полі високого тиску. Збережеться ясна суха погода з невеликими від’ємними температурними показниками вночі та денними максимумами біля +10°С.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

7 березня в області – ясно. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень 8-13 градусів тепла.

Ранок та вечір у Тернополі будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 10-12 гадусів тепла.