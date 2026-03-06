Сумну звістку отримала ще одна родина… Більше року вважали зниклим безвісти Сергія Мосензова, жителя села Рохманів Шумської громади. Рідні вірили в диво. На жаль, результати ДНК підтвердили: Сергій загинув у листопаді 2024 року. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Сьогодні наша громада отримала офіційне підтвердження про загибель Мосензова Сергія Сергійовича, 1994 року народження, жителя села Рохманів Шумської громади.

Служив матросом, номер обслуги гранатометного відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти. Вважався зниклим безвісти від 14 листопада 2024 року.

До останнього рідні вірили в диво, але результати ДНК виявилися невблаганними.

Загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоселидівка Донецької області в результаті ворожого артилерійського обстрілу противника.

Вічна пам’ять Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам!

Про зустріч тіла загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено згодом», – написав шумський міський голова Вадим Боярський.