На фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи І-III ступенів №26 імені Дмитра Заплітного встановили та урочисто відкрили меморіальні таблиці на честь двох полеглих захисників України – Назара Солонцова та Віталія Томчука, які свого часу навчалися у цьому закладі.

До церемонії вшанування долучився міський голова Тернополя Сергій Надал, який разом із рідними військових, їхніми друзями, а також духовенством, керівництвом та педагогічним колективом школи, учнями вшанували військових хвилиною мовчання. Під час заходу священнослужителі відслужили молебень та освятили меморіальні таблиці, віддавши шану пам’яті воїнам, які віддали життя за Україну.

«Ми відкриваємо меморіальні таблиці героям сучасності, патріотам рідної землі. У стінах цієї школи вони зростали, мріяли, будували плани на майбутнє. Але коли настав вирішальний момент, то без вагань стали на захист України, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Це не просто пам’ятні таблиці, це – символ вдячності й шани нашим землякам, молодим людям, справжнім воїнам. На жаль, їхні життя обірвалися, але пам’ять про них житиме в наших серцях та у стінах рідної школи. Назар і Віталій боролися за нашу свободу й віддали найдорожче – своє життя, залишившись прикладом для майбутніх поколінь. Низький уклін батькам і вчителям, які виховали гідних українців. Вічна пам’ять і слава українським захисникам!».

Також присутні вшанували пам’ять інших випускників школи №26, які загинули, захищаючи незалежність України, а саме: Валерія Стецького і Тараса Мудрика, меморіальні таблиці яким раніше встановили на фасаді школи, а також Дмитра Заплітного, на честь якого перейменовано навчальний заклад.

Довідка

Назар Солонцов народився 17 листопада 1992 року. Навчався у Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного, потім – у Західноукраїнському національному університеті. У січні 2015 року добровільно вступив до лав батальйону «Тернопіль» підрозділу МВС. Воював у «гарячих точках» на сході країни: Попасній, Рубіжному, Лисичанську. Нагороджений медалями та відзнаками. Його життя обірвалось 15 липня 2024 року від тяжких захворювань, отриманих внаслідок проходження багаторічної служби в лавах ЗСУ.

Віталій Томчук – український військовослужбовець, солдат Збройних сил України. Народився 6 листопада 1980 року в Тернополі. Закінчив Тернопільську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 26 імені Дмитра Заплітного, навчався у Тернопільському вищому професійно-технічному училищі №4. Проходив строкову військову службу. У квітні 2024 року був призваний на військову службу за мобілізацією та проходив службу в складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Загинув 11 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. Похований на Пантеоні Героїв у Тернополі. Посмертно нагороджений відзнакою «Хрест Воїна-єгеря» та удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».