Сучасна митна служба потребує не лише досвіду, а й постійного оновлення – нових знань, нових підходів, нового покоління фахівців. Молодь, яка приходить у митницю сьогодні, формує її майбутнє.

Ігор Стецик, Ольга Бартошик, Софія Вознюк, Андрій Лучка та Юлія Дуда представники саме такого покоління. Уже працюючи в Тернопільській митниці, вони паралельно здобували освітній ступінь магістра на факультеті фінансів та обліку Західноукраїнського національного університету.

Днями вони отримали дипломи магістрів, завершивши навчання без відриву від державної служби, і продовжують працювати у своїх підрозділах: Ігор, Андрій та Юлія – у підрозділах митного оформлення митного поста «Тернопіль», Ольга та Софія – в управлінні контролю та адміністрування митних платежів. Це напрями, що потребують високої відповідальності, аналітичного мислення та глибокого знання фінансового й митного законодавства.

«Було непросто – робочий день, навчання, підготовка до іспитів. Інколи здавалося, що годин у добі замало. Але дуже підтримував колектив – із розумінням ставилися до навчання, підказували, ділилися досвідом. А коли отримали дипломи, з’явилося відчуття, що це справді важливий крок уперед – і для нас особисто, і для нашої професії», – поділилася Софія Вознюк.

Поєднання служби та навчання стало для них етапом професійного зростання й усвідомленого формування кар’єрного шляху. Саме так вибудовується сучасна модель підготовки персоналу – коли освіта не передує роботі, а розвивається разом із нею.

Співпраця Тернопільської митниці із Західноукраїнським національним університетом, закріплена Меморандумом про співпрацю, спрямована на формування якісного кадрового потенціалу та реальну інтеграцію освіти і державної служби.