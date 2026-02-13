Довге очікування звістки з фронту, віра, надія… Олександра Серафименка вважали зниклим безвісти із серпня 2024-го. На жаль, стало відомо: захисник загинув на Донеччині. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Серафименко Олександр Васильович. Його життя обірвалося на 52-му році в ході виконання бойового завдання у Донецькій області.

Олександр вважався зниклим безвісти із 6 серпня 2024 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, бойовим побратимам Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.