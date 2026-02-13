У Тернополі відбувся І обласний конкурс виконавців на народних інструментах «Народні барви». Захід організував Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької.

У конкурсі взяли участь майже 80 учнів із 14 музичних та мистецьких шкіл області.

Конкурс проводився у номінаціях «Баян», «Акордеон», «Гітара», «Бандура вокальна», «Бандура інструментальна», «Домра», «Сопілка» та «Цимбали». Виступи учасників оцінювали у трьох вікових категоріях: молодша (до 10 років включно), середня (від 11 до 13 років) та старша (від 14-ти років).

Серед лауреатів і призерів – учні Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського. У молодшій віковій категорії перше місце у номінації «Бандура вокальна» здобула Тамара Дудар.

Друге місце у молодшій категорії отримали Марк Прибула, Марія Чагарин і Серафим Сулило, у середній – Лев Карпенко, Мирослав Ліщинський і Дарина Маркова.

Третє місце у молодшій категорії вибороли Тимофій Дзюнь, Святослав Шарабура та Олександр Божанов-Мошинський, у середній – Степан Багній, Арсен Калинович і Євген Мандзюк, у старшій – Анна Стасишин і Микола Сташко.

Нагороди отримали також учні Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького. У номінації «Акордеон» перше місце вибороли Тарас Шевчук та Андрій Гуменний, друге місце – Захар Мацишин і Арсеній Петрик. У номінації «Бандура» друге місце посів Кирич Кирило, третє місце – Злата Шевчук. У номінації «Гітара» перше місце здобув Матвій Богай, третє місце – Злата Пясечна. У номінації «Цимбали» перше місце отримав Тимофій Довгань, друге місце – Ангеліна Гонташ, третє місце – Остап Голодрига.