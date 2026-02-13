Анатолій Киричинський лікував важку недугу в Тернополі. На жаль, серце захисника зупинилося. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Киричинський Володимир Анатолійович помер 9 лютого 2026 року внаслідок важкого захворювання, перебуваючи на лікуванні у Тернополі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.