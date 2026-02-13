14 лютого в області – хмарно. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря впродовж доби від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Можливий дощ. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень 2-4 градуси тепла.