Ідуть в Небо молоді Герої, залишаючи біль та смуток для рідних, друзів, побратимів. У Козові провели в останню земну дорогу Олександра Черненка. Захисник отримав поранення, проходив лікування та реабілітацію. Після цього знову повернувся на фронт. На жаль, війна обірвала молоде життя. Вічна та світла пам’ять українському Воїну!

«Козівська громада провела в останню путь Захисника України Олександра Черненка.

Олександр був родом із Харківщини.

До лав ЗСУ приєднався у вересні 2024 року. Служив старшим стрільцем-оператором 3 штурмового спеціалізованого відділення 1 штурмового спеціалізованого взводу 2 штормової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону (ШКВАЛ) в/ч А7400.

Під час несення служби отримав поранення, проходив лікування та подальшу реабілітацію. Після цього Олександр знову повернувся на фронт.

На жаль, 28 вересня 2025 року під час стрілецького бою, на Сумщині обірвалося його життя. Герою було 32 роки.

Живим коридором шани, з національною символікою в руках зустріли жителі громади тіло полеглого Захисника.

Прощання з воїном відбулося в церкві Святого Володимира.

Поховали бійця на місцевому кладовищі селища Козова.

Висловлюємо щирі співчуття родині.

Вічна пам’ять та слава Герою!» – написали у Козівській селищній раді.