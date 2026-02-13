За перший місяць цього року підприємства Тернопільщини поповнили зведений бюджет на 44,4 млн грн податку на прибуток.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Порівняно із січнем минулого року, надходження зросли на 25,4 млн грн або 133,6%. Очікувані показники перевищено більше, ніж удвічі – на 24,8 млн гривень.

Із загальної суми 39,8 млн грн надійшло до державного бюджету (при запланованих 17,9 млн грн), ще 4,6 млн грн отримали місцеві громади – це на 2,9 млн грн більше очікуваного.

Податок на прибуток підприємств залишається одним із ключових джерел наповнення бюджетів усіх рівнів. Його стабільні надходження дозволяють забезпечувати фінансування соціальних програм, інфраструктурних проєктів та розвиток місцевої економіки.