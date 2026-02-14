Жорстока війна обірвала ще одне життя. На Харківщині загинув Роман Чудик. Вічна та світла памʼять захиснику України!

«Героїчно завершив свій шлях на землі наш захисник Чудик Роман Ярославович.

Воїн загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання на Харківщині. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.