Скорботна звістка: на фронті загинув Роман Чудик з Тернополя
Жорстока війна обірвала ще одне життя. На Харківщині загинув Роман Чудик. Вічна та світла памʼять захиснику України!
«Героїчно завершив свій шлях на землі наш захисник Чудик Роман Ярославович.
Воїн загинув 9 лютого під час виконання бойового завдання на Харківщині. Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.
Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!
Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.