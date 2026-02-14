У класичному університеті Тернополя підписали договір про співпрацю між Західноукраїнським національним університетом та Державним навчальним закладом «Підволочиський професійний ліцей».

Партнерство з педагогічним колективом ліцею – це консолідація зусиль у сфері професійної та вищої освіти, організації профорієнтаційних заходів, підготовки здобувачів освіти до подальшого навчання, реалізації спільних освітніх проєктів, проведення семінарів, тренінгів і науково-практичних заходів.

Ректор університету Оксана Десятнюк наголосила: «Підписання договору – це ще один важливий крок у розбудові партнерства між закладами фахової передвищої та вищої освіти. Для нас надзвичайно цінною є співпраця з Підволочиським професійним ліцеєм, адже вона відкриває нові можливості для молоді. Ми прагнемо створити цілісну освітню траєкторію – від професійного становлення до здобуття вищої освіти. Переконана, що спільні профорієнтаційні заходи, освітні проєкти та науково-практичні ініціативи сприятимуть якісній підготовці здобувачів освіти та їхній успішній самореалізації в Україні».

До діалогу долучилася декан соціально-гуманітарного факультету Оксана Гомотюк, яка підкреслила важливість готовності освітніх закладів до сучасних трансформацій та відкритість факультету до співпраці з майбутніми абітурієнтами.

Надія Нагірна зазначила: «Для нашого ліцею співпраця із Західноукраїнським національним університетом – це новий етап розвитку та розширення освітніх горизонтів для наших учнів. Ми зацікавлені в тому, щоб випускники мали чітке бачення свого професійного майбутнього й отримували якісну підтримку на шляху до вступу у заклади вищої освіти. Спільні заходи, консультації, підготовка до НМТ та участь у проєктах університету допоможуть молоді впевненіше рухатися до поставлених цілей. Віримо, що це партнерство буде плідним і довготривалим».

У заході також взяли участь представники адміністрації університету та факультету: проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Островерхов, завідувач кафедри освітології і педагогіки Володимир Чайка та заступник декана соціально-гуманітарного факультету Оксана Писарчук, вони обговорили перспективи поглиблення співпраці та реалізацію спільних ініціатив.

Підписання угоди сприятиме підвищенню якості освітнього процесу, професійному розвитку молоді та зміцненню взаємодії між закладами різних рівнів освіти.