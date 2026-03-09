STEM-освіта в Україні сьогодні розвивається надзвичайно динамічно – навіть у найскладніші часи. Інновації, міжінституційна співпраця та відданість освітян продовжують рухати цей процес уперед, відкриваючи нові можливості для розвитку сучасної освіти.

Директор навчально-наукового центру комунікацій Західноукраїнського національного університету Оксана Коваль та координатор STEM-лабораторії ЗУНУ Діана Бойко долучилися до роботи 18-ї Всеукраїнської зимової сесії «WEB-STEM-ШКОЛА – 2026», що відбулася 24-25 лютого 2026 року, та отримали сертифікати підвищення кваліфікації.

Захід став важливою платформою для професійного діалогу, обміну досвідом та пошуку практичних рішень для подальшого розвитку STEM-освіти. Учасники мали можливість ознайомитися з сучасними підходами до впровадження інноваційних освітніх практик, міжнародним досвідом та ефективними інструментами розвитку дослідницьких компетентностей.

У програмі сесії були представлені актуальні теми, зокрема: STEM у дії: досвід нідерландських закладів освіти; системні підходи до організації STEAM та формування дослідницьких компетентностей у США (програма «Юний рейнджер»); можливості платформи Scientix для вчителів як спільноти та джерела готових рішень для STEM-уроків; використання STEM-боксів як інструменту масштабування якісної STEM-освіти в умовах обмежених ресурсів; а також роль STEM як інструменту забезпечення стійкості освітньої системи в умовах воєнного стану.

Особлива подяка організаторам заходу – Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, які об’єднують освітян, дослідників і новаторів, що формують нове покоління навчання.

Такі події ще раз підтверджують: STEM – це не лише про технології. Це про стійкість, допитливість і сміливість будувати майбутнє.

Розвиток STEM-напряму в університеті став можливим завдяки підтримці американських партнерів – неурядової організації Vovk Foundation та благодійного фонду BlueCheckUkraine, а також української ГО «Міжнародний інститут комунікацій», за сприяння яких було створено сучасний освітній простір – STEM-лабораторію Західноукраїнського національного університету.