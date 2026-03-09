У Тернополі відкрили виставку «Шевченкіана: рідкісні видання з бібліотечних фондів Українського Національного об’єднання – філія Торонто».

Вона діє в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини.

Як повідомили у Тернопільській ОВА, експозицію присвятили 212-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка.

В експозиції представлені унікальні видання творів Шевченка, які побачили світ за океаном у середовищі української діаспори.

“У радянський період значна частина його творів піддавалася цензурі, тому саме закордонні видання зберегли повні тексти поезій, що викривали імперську політику та пробуджували національну свідомість”, — розповіли в ОВА.

Ці книги є важливим свідченням того, як шевченкове слово об’єднувало українців у різних куточках світу, зазначають організатори виставки.