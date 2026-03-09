Дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками трапилася у ніч з 8 на 9 березня в селі Гаї-Розтоцькі Залозецької територіальної громади.

“О 00:20 водій 2007 року народження, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини дороги та опинився в кюветі”, — повідомили у поліції Тернопільщини.

19-річного хлопця медики не врятували. Він помер дорогою до лікарні.

Відомості щодо ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція з’ясовує обставини аварії.