На Чортківщині чоловік загинув через детонацію предмета часів Другої світової війни

Трагедія трапилася у лісовому масиві поблизу села Устечко.

За попередніми даними, місцевий житель разом із двома знайомими періодично відвідував ліс із металошукачем, шукаючи металеві предмети. Відомо, що на цій території під час Другої світової війни відбувалися бойові дії.

Під час одного з таких пошуків 33-річний чоловік виявив у землі предмет, схожий на боєприпас. Викопавши його, він намагався очистити знахідку від землі, повідомили у поліції Тернопільщини.

За словами очевидців, чоловік ударив предметом об дерево й після цього стався потужний вибух.

Внаслідок детонації чоловік отримав тяжкі травми. Друзі намагалися зупинити кровотечу та одразу викликали швидку допомогу, однак потерпілий помер ще до приїзду медиків.

Під час огляду території правоохоронці виявили чотири предмети, схожі на гільзи патронів часів Другої світової війни, а також фрагменти уламків невідомого предмета вибухової дії. Усі знахідки вилучили та направили на експертне дослідження.

За попередніми висновками вибухотехніків, залишки предмета, який здетонував, можуть належати до боєприпасів часів минулих воєн. Так це чи ні, встановить експертиза.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Тривають слідчі дії.

Вибухонебезпечні предмети часів минулих воєн і сьогодні становлять смертельну небезпеку. У жодному разі не можна торкатися таких предметів, переносити їх, розбирати або намагатися очищати від землі. Будь-яка механічна дія може спричинити детонацію.