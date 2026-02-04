31 січня та 1 лютого у Києві відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні серед дорослих.

Успішно виступили на цих змаганнях студенти Західноукраїнського національного університету. Тетяна Когут (студентка ЮФ) у бігу на 3000 метрів із результатом 9.33,97 с виборола срібну нагороду Чемпіонату.

Гідний і яскравий виступ продемонстрував студент соціально-гуманітарного факультету Максим Лаврик. Штовхнувши ядро стандарту дорослої вікової категорії вагою 7,260 кг на 15 м та 94 см, він посів четверте місце, зупинившись за крок до п’єдесталу. Важливо зазначити, що спортсмен є юніором за віком і змагався з дорослими атлетами, а показаний результат є другим у світі серед юніорів у штовханні дорослого ядра.

Інші представники університету також гідно представили ЗУНУ на всеукраїнській арені: Василь Болюх (ФКЕПІТ) посів п’яте місце в бігу на 3000 метрів з перешкодами, а Артем Цветков (ФКІТ) фінішував тринадцятим у бігу на 800 метрів.