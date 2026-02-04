Небесне військо поповнив захисник Володимир Сороколіт. Життя нашого земляка обірвалося на Дніпропетровщині. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«Пішов до лав небесних захисників наш земляк Сороколіт Володимир Михайлович. Його земний шлях закінчився 1 лютого у Дніпропетровській області.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя. Щиро співчуваємо рідним та близьким воїна.

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.