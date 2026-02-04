На невеликих латках Дністра, вільних від криги, зимують одні з найкрасивіших птахів – лебеді-шипуни.

Небайдужі жителі прибережних сіл підтримують їх у цю важку пору.

Використовуючи інформацію надану працівниками Парку, а також зібрану з повідомлень у мережі Facebook, складено карту локалізації великих зимових скупчень лебедів.

“Звертаємось з проханням до всіх, хто має інформацію про групи зимуючих лебедів, допомогти з наповненням карти. Це потрібно для того, щоб мати загальну картину цього явища.

Ще дуже важливо звертати увагу на лапи птахів. Можливо серед них є окільцьовані орнітологічними кільцями. У разі виявлення таких лебедів, треба намагатись прочитати надписи на кільцях. Це дозволить визначити міграційні шляхи лебедів”, – повідомили у НПП “Дністровський каньйон”.