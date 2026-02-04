5 лютого в області – хмарно. Часом невеликі опади. На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря впродовж доби 0-5 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі буде триматися хмарна погода. Вдень очікується дрібний дощ. На дорогах ожеледиця. Слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря впродовж доби 0-3 градуси морозу.