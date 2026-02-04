У січні поліцейські Тернопільщини склали 143 адмінпротоколи за керуванням автомобілями у стані сп’яніння.



Водночас за минулий місяць співробітники поліції області зафіксували 5 991 правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.



За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в області та управління патрульної поліції, найпоширеніші порушення на дорогах: перевищення швидкості водіями, недотримання безпечної дистанції та інтервалу, порушення правил руху заднім ходом.



Упродовж січня на Тернопільщині сталося 232 дорожньо-транспортні пригоди, з них 40 – з потерпілими, у яких загинули 3 особи та 59 отримали травми. За участю пішоходів сталося 10 ДТП, внаслідок яких 1 особа загинула та 9 отримали травми. Зареєстровано 2 аварії, вчинені нетверезими водіями.



Основними причинами аварій були перевищення швидкості водіями – 45 ДТП, у яких загинула 1 особа та травмовано 21, а також недотримання безпечної дистанції – 45 ДТП, у яких травмовано 2 особи.



У січні правоохоронці виявили на дорогах 143 нетверезих водіїв та склали на них адміністративні протоколи за статтею 130 КУпАП. Відповідальність за таке правопорушення передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень.



Правоохоронці закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість, зберігати безпечну дистанцію та утримуватися від керування у стані сп’яніння, адже від цього залежить життя і здоров’я учасників руху.





