Рік рідні чекали звістки з фронту. На жаль, стало відомо: Максим Прокопчук, житель села Плоске, загинув у лютому минулого року на російській курщині. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Шановна Кременецька громадо!

Повідомляємо, що в нашу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 8 лютого 2025 року в районі н. п. Свердліково Суджанського р-ну Курської обл. рф, загинув військовослужбовець, житель села Плоске Чугалівського старостинського округу, колишній командир відділення – командир машини 1 механізованого відділення 1 механізованого взводу 5 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини ****, головний сержант ПРОКОПЧУК Максим Віталійович, 1994 року народження.

Про дату, час та місце зустрічі загиблого захисника буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав Героя Максима!

Вічна пам’ять і слава українському Воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – написав міський голова Андрій Смаглюк.