Меморандум про співпрацю між Головним управлінням Національної поліції Тернопільщини та Західноукраїнським національним університетом сприяє реалізації багатьох спільних проєктів. Серед них – залучення студентів до Громадського формування з охорони правопорядку, що діє у взаємодопомозі та чіткій співпраці з Тернопільським районним управлінням поліції.



Пів сотні студентів ЗУНУ зробили свій свідомий крок до обʼєднання зусиль задля безпеки, правопорядку та підтримки законності у нашій громаді та отримали посвідчення членів громадського формування.



Зі слів начальника сектору дільничних офіцерів поліції Тернопільського районного управління поліції Людмили Мартинчук, хлопці та дівчата планують залучатися до різноманітних заходів, спрямованих на створення безпекового середовища в громаді, базуючись на повазі до особи та справедливості.



Зі студентами зустрівся начальник Тернопільського районного управління поліції Сергій Осадця. Він подякував хлопцям та дівчатам за вибір і за те, що вони роблять свій внесок у безпеку міста.



Багато студентів у майбутньому має намір пов’язати свою професійну діяльність з поліцією. І такий досвід допоможе їм із вибором професії.

