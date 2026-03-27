Родина Погорєлових під час війни знайшла прихисток у нашій області. На жаль, Олена та Юрій отримали сумну звістку: в Запорізькій області загинув їхній син Дмитро. Назавжди 25… Щирі співчуття рідним. Вічна пам’ять та шана молоденькому Воїну! Легких хмаринок…

«З глибоким сумом висловлюємо співчуття Олені та Юрію Погорєловим, які стали частиною нашої громади, знайшовши тут прихисток, у зв’язку з непоправною втратою – загибеллю їхнього сина, військовослужбовця Дмитра Погорєлова.

25-річний Дмитро загинув 23 березня 2026 року в Запорізькій області під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, її свободу та незалежність.

У цей скорботний час поділяємо біль родини та схиляємо голови у тузі разом з вами. Нехай світла пам’ять про Дмитра буде вічною, а Господь дасть сили пережити це страшне горе.

Вічна пам’ять Герою», – написали у Трибухівській громаді Чортківського району.