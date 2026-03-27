У вихідні погоду області визначатиме вплив південного циклону та волога середземноморсько-чорноморська повітряна маса. У суботу очікується тепла, без істотних опадів погода.

З наближенням атмосферних фронтів, у неділю прогнозуються невеликі дощі та дещо нижчий денний максимум температури повітря.

Початок нового робочого тижня буде прохолодним та з невеликими опадами.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

28 березня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 15-20° тепла.

У Тернополі – хмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 6-8° тепла, вдень 17-19° тепла.