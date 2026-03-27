1 рік і 9 місяців рідні чекали звістки з фронту від свого захисника, жили надією та вірою. На жаль, дива не сталося. На війні обірвалося життя Ігоря Ніздропи… Щирі співчуття дружині Руслані, сину Олегу, мамі Любі, родині… Вічна пам’ять та шана Герою!

«1 рік і 9 місяців Ігор Вікторович Ніздропа з Великих Гаїв вважався зниклим безвісти. На жаль, отримали інформацію про те, що захисник загинув.

Увесь час невідомості про чоловіка родина жила надією. Щодня і щомиті чекали на омріяний дзвінок від свого захисника.

Висловлюю глибокі співчуття дружині Руслані, сину Олегу, мамі Любі, бабусі Терезі та всім, хто любив і знав Ігоря.

Прощання з воїном розпочнеться завтра у Тернополі:

Субота, 28 березня:

14:00 – Виїзд кортежу від вул. Тролейбусної, 14.

Зупинка біля рідного дому: кортеж прямуватиме до будинку, де виріс Ігор (вул. Чернівецька, 48), для вшанування пам’яті.

Завершення маршруту: процесія вирушить до «Дому печалі» (вул. Микулинецька, 27).

19:00 – Парастас у «Домі печалі».

Неділя, 29 березня:

11:00 – чин похорону.

Вічна пам’ять Герою! Навіки у наших серцях!» – написав селищний голова Олег Кохман.