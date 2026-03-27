Михайло Приймас захищав від російських окупантів Україну та кожного з нас. На війні стан його здоров’я погіршився. Під час лікування виявили важку невиліковну хворобу. Михайло довгий час боровся з недугою, на жаль, серце зупинилося… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Шумська громада висловлює щирі співчуття та сумує з приводу смерті учасника бойових дій, ветерана Приймаса Михайла Яковича, 1970 року народження, жителя села Стіжок.

Родом Михайло із села Тилявка, де минули його дитинство та юність. Після одруження проживав у Стіжку. Разом із дружиною вони виховали доньку та сина.

Був призваний до лав Збройних Сил України, мужньо став на захист рідної землі та своїх рідних.

На жаль, через важкі умови військової служби стан здоров’я Михайла погіршився. Його госпіталізували, а під час лікування виявили важку невиліковну хворобу.

Був звільнений з військової служби за станом здоров’я на підставі висновку ВЛК. Довгий час боровся з недугою, але хвороба прогресувала. 27 березня 2026 року його серце зупинилося.

Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним, близьким та друзям», – написали у громаді.