Микола не побачить, як ростиме його донечка. Жорстока війна забрала у нього життя, а в маленької – тата. Тепер він буде для неї добрим ангелом… На Запоріжжі загинув Микола Музичка із Рекшинського старостинського округу Нараївської громади. У Миколи залишилися донька, дружина, батьки, сестра і брат… Вічна та світла пам’ять молоденьку Герою! Легких хмаринок…

«І знову Рекшинський старостинський округ Нараївської сільської ради втратив вірного сина України молодшого сержанта Музичку Миколу Богдановича.

Сумна, трагічна звістка прийшла у Рекшинський старостинський округ. 30 січня 2026 року жахлива війна забрала життя нашого Героя, 25-річного Музичку Миколу Богдановича, який загинув поблизу населеного пункту Тернувате Запорізької області під час виконання службових обов’язків, захищаючи Батьківщину

У Миколи залишилися маленька донечка, дружина, батьки, сестра і брат.

Схиляємо голови у скорботі, молимось за світлу душу Героя Миколи, співчуваємо рідним, близьким та друзям.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Про зустріч Героя та чин похорону буде повідомлено додатково», – написали у Нараївській громаді.