Слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо шести підозрюваних, які займалися незаконним обігом наркотиків та зброї на території Тернопільської області. Четверо з них діяли у складі організованої злочинної групи. Обвинувальні акти уже скеровані до суду.



Правоохоронці встановили, що злочинне угруповання діяло на території Тернополя та області з липня 2024 року до серпня 2025-го. Організував протиправну діяльність раніше судимий за наркозлочини житель Тернополя. Чоловік залучив до “справи” знайомих, серед яких були як чоловіки, так і жінки, та чітко розподілив ролі між учасниками.



Основним напрямом діяльності групи був масштабний збут наркотичних і психотропних речовин – канабісу, амфетаміну та особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Окремі учасники відповідали за постачання, фасування і реалізацію заборонених речовин, інші – за пошук клієнтів та забезпечення безперебійної роботи “мережі”.



Крім наркоторгівлі, слідчі задокументували факти незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів. Один із фігурантів придбав та зберігав значний арсенал – від великокаліберних патронів і ручних гранат до підствольного гранатомета, пострілів ВОГ та реактивних протитанкових гранат. Усе це він приховав у спеціально облаштованому схроні.



Ще один учасник угруповання надавав власне житло для вживання наркотиків, створюючи умови для незаконного споживання психотропів.



У ході досудового розслідування поліцейські зібрали достатню доказову базу, провели десятки обшуків. У результаті вжитих заходів оперативники виявили та вилучили канабіс, психотропні речовини PVP та амфетамін.



Залежно від ролі та участі кожному з фігурантів інкримінують низку кримінальних правопорушень, зокрема:



незаконний обіг наркотичних та психотропних речовин, вчинений організованою групою;



незаконне придбання, зберігання та збут боєприпасів і вибухових пристроїв;



надання приміщення для незаконного вживання наркотиків.



Санкції інкримінованих статей Кримінального кодексу України передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крапку у цій справі поставить суд.





