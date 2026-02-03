Ще одна втрата… Ще один біль… Жорстока війна обірвала життя тернополянина Миколи Романюка. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Романюк Микола Леонідович. Воїн загинув у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання 29 січня. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.