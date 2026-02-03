На щиті повертається Микола Романюк з Тернопільщини: загинув на Дніпропетровщині
Ще одна втрата… Ще один біль… Жорстока війна обірвала життя тернополянина Миколи Романюка. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!
«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Романюк Микола Леонідович. Воїн загинув у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання 29 січня. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.
Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Героя.
Вічна та світла пам’ять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.