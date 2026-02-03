У Кременецькому районі під колеса автомобіля потрапила неповнолітня дівчина: поліцейські встановлюють обставини ДТП.



Аварія сталася у понеділок, 2 лютого, близько 18:15 у селі Велика Горинка Кременецького району, повідомили в обласній поліції.



За попередніми даними, 22-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобілем Opel Astra, виїхав на зустрічну смугу, де наїхав на 14-річну дівчину, яка стояла на узбіччі дороги.



Внаслідок ДТП потерпілу з численними тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.



У ході перевірки з’ясувалося, що водій на момент аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.



Триває досудове розслідування.





