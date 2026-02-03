4 лютого в області – хмарно. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень часом опади. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 8-13 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Вранці та вдень очікується дрібний сніг, ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі 10-12 градусів морозу, вдень 1-3 градусів морозу.