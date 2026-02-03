До поліції звернулася 41-річна жителька одного з сіл Тернопільського району із заявою про шахрайство.



Зі слів потерпілої, у батьківській шкільній групі месенджера почали з’являтися повідомлення з текстом: «Українці матимуть змогу отримати 6500 гривень у рамках зимової підтримки «Тепла зима».



У повідомленні містилося посилання, за яким жінка перейшла та заповнила дані своєї банківської картки.



Крім того, вона ввела пароль, який надійшов їй у SMS-повідомленні.



Після цього невідома особа, використовуючи обман та шахрайські методи, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 17 000 гривень із банківської картки.



За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками шахрайства та встановлюють осіб, причетних до злочину.

