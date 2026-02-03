Перший місяць цього року виявився дуже непростим, як для бізнесу, так і для країни загалом. Проте, попри складні економічні умови, у січні вдалося забезпечити надходження до бюджетів усіх рівнів від платників Тернопільщини на суму понад 1,7 млрд гривень. При цьому, порівняно з січнем 2025 року, бюджет отримав на 302,1 млн грн або ж на 21% більше.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

До загального фонду державного бюджету надійшло 801,6 млн гривень. Традиційно, основну частину доходів сформував податок на додану вартість – 371,1 млн грн, військовий збір – 201,3 млн грн та податок на доходи фізичних осіб – 170,2 млн гривень.