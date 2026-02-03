До уваги споживачів! Зміни в підчергах ГПВ.

Перелік адрес у м. Тернополі, наведених нижче (що були тимчасово перенесені на підчергу 5.2) з 4 лютого повертаються на підчергу 3.2 згідно з графіком погодинних відключень. Про це повідомили в обленерго.

вул. Київська, 4, 7Д, 8;

вул. Б. Лепкого, 14(кв.141-215), 16;

вул. М. Тарнавського, 26, 30.

Перелік населених пунктів Теребовлянської та Микулинецької ОТГ, наведених нижче (що були тимчасово перенесені на підчергу 6.1), повертаються на підчергу 3.2 згідно з графіком погодинних відключень.

с. Кам’янка;

с. Острівець;

с. Застіноче;

с. Зубів (частково: вул. Центральна, вул. Стависька, вул. Лондонська).