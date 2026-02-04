З початку року на Тернопільщині 25 водіїв були позбавлені права керувати транспортними засобами. Поліцейські нагадують: за керування транспортним засобом без посвідчення водія передбачена відповідальність.



Штраф або позбавлення волі до трьох років може загрожувати тим, хто умисно не виконує вирок, рішення, ухвалу, постанову суду, що набрали законної сили, або перешкоджає їх виконанню.





Загалом у січні працівники поліції задокументували 26 фактів, коли водії, будучи позбавленими права керування, не виконували рішення суду.



Поліцейські нагадують: згідно із частинами 4 та 5 статті 126 КУпАП, любителям їзди після позбавлення права керувати транспортом доведеться заплатити від 20 400 до 40 800 гривень. Кермувальників, котрих двічі ловили на тому, що їздять без водійського посвідчення, закон позбавляє права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 7 років. Кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду – стаття 382 ККУ передбачає до трьох років позбавлення волі.





Continue Reading