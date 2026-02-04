Команда Тернопільського обласного центру служби крові провела виїзний забір донорської крові на базі Чортківська центральна міська лікарня.

До донорської акції долучилися 38 донорів. Спільними зусиллями вдалося заготовити 17,1 л крові.

Ці запаси життєво необхідні для поранених українських захисників і всіх пацієнтів, які потребують переливання.

Серед учасників донорської акції – працівники Чортківської центральної міської лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги, медичного фахового коледжу, Чортківського водоканалу, міської ради та інших установ громади.