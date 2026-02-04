Жителя села Швайківці Заводської громади, що на Чортківщині, Миколу Лейбюка нагороджено відзнакою Міністерства оборони України «За поранення» та відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України «За незламність».

«Микола Лейбюк перебував у ворожому полоні майже два роки. У травні 2025 року повернувся додому під час обміну військовополоненими.

Переживши надзвичайно важкі випробування, Микола зберіг силу духу, мужність і віру, ставши прикладом стійкості та відданості Україні.

Ми щиро пишаємось нашим земляком та висловлюємо глибоку вдячність за його незламність, – написали у Заводській громаді.