Захисник із Тернопільщини отримав нагороди від Міноборони та Головнокомандувача ЗСУ
Жителя села Швайківці Заводської громади, що на Чортківщині, Миколу Лейбюка нагороджено відзнакою Міністерства оборони України «За поранення» та відзнакою Головнокомандувача Збройних сил України «За незламність».
«Микола Лейбюк перебував у ворожому полоні майже два роки. У травні 2025 року повернувся додому під час обміну військовополоненими.
Переживши надзвичайно важкі випробування, Микола зберіг силу духу, мужність і віру, ставши прикладом стійкості та відданості Україні.
Ми щиро пишаємось нашим земляком та висловлюємо глибоку вдячність за його незламність, – написали у Заводській громаді.