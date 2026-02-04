У Тернополі “шахрай-псевдопрацівник СБУ” заволодів коштами місцевої пенсіонерки на суму 290 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

Постраждала 76-річна жителька обласного центру. На мобільний телефон потерпілої зателефонував незнайомець, який представився оперативником Служби безпеки України.

Псевдоправоохоронець повідомив, що жінка нібито тривалий час перебуває під “негласним спостереженням СБУ” у зв’язку з перевіркою на можливу співпрацю з державою-агресором.

Для того, аби «довести свою непричетність» та уникнути кримінальної відповідальності, заявниці наказали чітко дотримуватися всіх інструкцій, які їй надаватимуть телефоном.

Згодом шахраї повідомили, що дистанційно здійснять сканування її помешкання на наявність вибухонебезпечних предметів, зброї та заборонених речей.

Після цього жінці заявили, що в результаті такого «сканування» нібито виявлено незадекларовані грошові кошти.

Для «перевірки» цих грошей аферисти запропонували жінці прибути до Києва, однак як альтернативний варіант наполягли на терміновому перерахуванні коштів на вказані ними рахунки.

Перебуваючи у відділені одного з банків у місті Тернопіль, потерпіла здійснила три грошові перекази – 90 000 гривень, 100 000 гривень, 100 000 гривень.

Кошти були перераховані на три різні банківські рахунки, надані шахраями.

Загальна сума збитків становить 290 000 гривень. Після цього зв’язок із псевдопрацівниками СБУ припинився.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину, та рух грошових коштів.

Поліція застерігає

Правоохоронні органи не проводять так званих “дистанційних сканувань” помешкань.

СБУ, поліція та інші державні органи не вирішують жодних питань телефоном і не залучають банки для сплати «штрафів» чи «перевірки коштів». В Україні будь-які штрафи, обмеження чи інші правові рішення ухвалюються виключно судом у встановленому законом порядку.

У разі отримання подібних дзвінків негайно припиніть розмову та зверніться на лінію 102 або до найближчого підрозділу поліції для консультацій щодо алгоритму дій у такій ситуації.

Попередьте рідних та знайомих, особливо людей похилого віку, про такі шахрайські схеми.

У разі підозрілих дзвінків телефонуйте на лінію 102.