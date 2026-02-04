Оперативники Кременецького районного відділу поліції виявили та вилучили у 40-річного жителя Почаєва предмет, схожий на малокаліберну гвинтівку з ознаками переробки.

Поліцейські встановлюють походження зброї, фігуранта затримали.

Ще один факт незаконного обігу зброї задокументували оперативники Тернополя. У 27-річного жителя Львівської області вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет із ознаками переробки.

За обома фактами слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.