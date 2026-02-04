Судитимуть державного реєстратора однієї з міських рад Тернопільщини, який незаконно перереєстрував 697 земельних ділянок.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора, який несанкціоновано вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права оренди на 697 земельних ділянок (ч. 1 ст. 362 КК України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи на посаді державного реєстратора однієї з міських рад, незаконно вніс у Держреєстр зміни до відомостей про право оренди земельних ділянок. Через його протиправні дії орендарем земельних ділянок сільськогосподарського призначення стало інше товариство, ніж було зазначено до внесення змін у Реєстр.

Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.