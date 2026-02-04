Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2025/2026 навчальному році» № 1/23400-25 від 05.11.2025 р., Західноукраїнський національний університет ініціює проведення у 2025/2026 навчальному році Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з фінансів (далі – Конкурс).

Метою Конкурсу є підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них навичок наукової діяльності, пошуку інноваційних рішень, сприяння розвитку новаторських підходів до вирішення актуальних проблем трансформації фінансового простору в умовах глобальних викликів і сучасних трендів.

Конкурс буде проведено у два етапи: перший етап – у закладах вищої освіти (лютий–березень 2026 р.); другий етап – рецензування робіт галузевою конкурсною комісією (квітень 2026 р.).

Підсумкова науково-практична конференція (захист наукових робіт) – 13 травня 2026 р.

У Конкурсі можуть брати участь не більше трьох наукових робіт від одного закладу вищої освіти. Участь у конкурсі – безоплатна.

Електронні версії конкурсних наукових робіт із супровідними документами здобувачів освіти, оформлені відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з фінансів, необхідно надіслати до 30.03.2026р. на електронну адресу: fin-konkurs@wunu.edu.ua

Детальніша інформація про Конкурс та реєстрація учасників здійснюється за посиланням:

https://fin-konkurs.wunu.edu.ua

Координатор конкурсу — Лободіна Зоряна Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Західноукраїнського національного університету, телефон +38 (067) 812-41-91.