Сумна звістка надійшла у Підгороднянську громаду. На Харківщині прийняв свій останній бій Михайло Лисюк. Захисникоав було лише 45 років. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким сумом повідомляємо про втрату ще одного нашого земляка, мешканця села Підгороднє.

2 лютого на Харківському напрямку при виконанні обов’язків військової служби помер Лисюк Михайло Михайлович, 13.05.1980 року народження.

З метою вшанування пам’яті Героя 4-5 лютого розпорядженням сільського голови оголошено Днями жалоби на території Підгороднянської територіальної громади.

Панахида відбудеться сьогодні о 20:30 в ритуальному залі на території Тернопільської психоневрологічної лікарні.

Чин похорону – завтра, 5 лютого, о 10:30.

В 11:30 траурний кортеж виїжджає з території лікарні і вирушає в Підгороднє. Живий коридор пошани починаємо формувати об 11:15 від повороту з центральної дороги до кладовища села Підгороднє.

Просимо мешканців громади віддати останню шану Герою і гідно провести його в останню путь», – написали у Підгороднянській громаді.