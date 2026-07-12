Зупинилося серце Героя… Андрій Їжак пройшов через запеклі бої, отримав важке поранення. Лікарі до останнього боролися за його життя, але, на жаль, врятувати Воїна не вдалося. Вічна пам’ять і слава захиснику України!

«Гірка втрата знову надійшла до нашої громади. З глибоким сумом повідомляємо, що Підгаєччина втратила ще одного свого відданого Захисника – Андрія Їжака.

Андрій мужньо зі зброєю в руках захищав нашу землю на передових позиціях, щодня ризикуючи життям заради мирного майбутнього України.

Пройшовши через запеклі бої та отримавши важке поранення у боротьбі з ворогом, серце нашого земляка Андрія Їжака зупинилося в лікарні. Лікарі до останнього боролися за його життя, але, на жаль, врятувати воїна не вдалося.

Він до останнього подиху залишався вірним присязі, своїм побратимам та українському народу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Андрія. Жодні слова не зможуть загоїти цю рану. Ми поділяємо ваш біль та схиляємо голови у спільній молитві.

Деталі щодо зустрічі тіла Захисника, панахиди та чину похорону буде повідомлено згодом.

Вічна пам’ять і слава Герою», – написали у Підгаєцькій міській раді.

Галя Тарас: «Невимовна втрата для дітей, дружини, родини. Нехай Господь дає сили пережити цю важку втрату. Царство Небесне і вічная пам’ять Андрію».

Марія Остапець-Вівчар: «Спочивай з Богом, Герою! Доземно вклоняюся Тобі. ДЯКУЮ. Мої щирі співчуття родині».