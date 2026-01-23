КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» отримала важливу допомогу від Генерального консульства Чеської Республіки у Львові. На баланс лікарні передали потужний генератор. Передачу здійснено за сприяння Генерального консула Чеської Республіки у Львові пана Їржі Борцела.

«Щиро дякуємо Генеральному консулу пану Їржі Борцелу, Генеральному консульству Чеської Республіки у Львові та всьому чеському народу за цю важливу допомогу. Цей генератор стане надійною опорою для безперервної роботи лікарні та забезпечить комплексну роботу і функціонування закладу», – написали в ТМР.