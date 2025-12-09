6 грудня на набережній Тернопільського ставу відбувся традиційний костюмований забіг Святих Миколаїв. На старт вийшли 40 учасників, які були одягнені у різноманітні святкові костюми.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

“Це було не лише спортивне змагання, а й чудова можливість подарувати місту атмосферу добра і святкового настрою. Учасники пробігли дистанцію 5 км і отримали ексклюзивні медалі, смаколики та безліч емоцій. Цьогорічний забіг також мав важливу благодійну мету – збір коштів для дітей, постраждалих від обстрілу 19 листопада в Тернополі”, — розповіли у міській раді.

Забіг став особливим завдяки тому, що 6 грудня об’єднує два важливих свята для українців – День Збройних Сил України та День святого Миколая, кажуть у муніципалітеті. Цікаво, що першим на фінішну лінію прибіг учасник під номером 6 — символічний номер для цього дня.

