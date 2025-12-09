Війна забирає здоров’я та життя захисників України. Віталій Ковальов із села Будки на Кременеччині пройшов пекло фронту. На жаль, серце воїна зупинилося. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Знову сумна звістка сколихнула нашу громаду

З глибоким болем повідомляємо, що 8 грудня 2025 року відійшов у вічність вірний син України, сержант Ковальов Віталій Віталійович.

Віталій Віталійович народився у 1971 році та проживав у селі Будки. Його серце зупинилося під час лікування в Кременецькій опорній лікарні. Це непоправна втрата для родини, друзів, побратимів та всієї нашої громади. Він став на захист рідної землі, але, на жаль, війна забирає найкращих навіть у лікарняних палатах, залишаючи по собі невимовний сум.

У цей важкий час висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким спочилого воїна. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами та низько схиляємо голови у скорботі. Нехай світлий спомин про Віталія Віталійовича назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто його знав, любив і шанував.

Зустріч тіла полеглого захисника відбудеться завтра, 10 грудня 2025 року, о 14:00 біля Меморіалу борцям за волю та незалежність України в м. Почаїв.

Просимо жителів громади вийти, гідно зустріти нашого захисника та віддати йому останню шану. Вічна пам’ять і слава Герою!» – повідомили у Почаївській міській раді.

