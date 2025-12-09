Куди жителям Тернопільщини скаржитися, якщо вимкнули світло поза графіком
Через масовані атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури України застосовуються вимушені відключення споживачів для стабілізації роботи енергосистеми.
Посилання на актуальні графіки відключень та контакти кол-центрів усіх операторів системи розподілу (обленерго) можна переглянути тут: https://mev.gov.ua/storinka/de-perehlyanuty-hrafiky-vidklyuchen-elektroenerhiyi-ta-kudy-zvertatysya-u-razi-porushen
Як діяти у разі неправомірних відключень електроенергії?
Державна інспекція енергетичного нагляду (Держенергонагляд) контролює дотримання графіків відключень. Якщо ви виявили порушення, можна звернутися:
1). Через онлайн-форму: http://bit.ly/4s0MRIr
2). Телефоном: +38 (073) 957-20-28
3). Поштою: bureau@sies.gov.ua (для юридичних осіб), zvg@sies.gov.ua (для фізичних осіб)
4). У кол-центр “Тернопільобленерго” за номером 0 800 409 040
Також для загальних запитань щодо енергетики та роботи системи електропостачання можна звертатися до Міненерго за номерами: 0-800-507-052, 044-594-65-45.
Для отримання інформації та консультацій щодо енергозабезпечення, зокрема щодо підвищення енергонезалежності, державних програм підтримки та інших актуальних питань, можна звертатися до УКЦ (Урядова гаряча лінія з питань енергозабезпечення «СТРУМ») за номером 15-49. Про це інформує Тернопільська ОВА з посиланням на Міненерго.