Через масовані атаки Росії на об’єкти енергетичної інфраструктури України застосовуються вимушені відключення споживачів для стабілізації роботи енергосистеми.

Посилання на актуальні графіки відключень та контакти кол-центрів усіх операторів системи розподілу (обленерго) можна переглянути тут: https://mev.gov.ua/storinka/de-perehlyanuty-hrafiky-vidklyuchen-elektroenerhiyi-ta-kudy-zvertatysya-u-razi-porushen

Як діяти у разі неправомірних відключень електроенергії?

Державна інспекція енергетичного нагляду (Держенергонагляд) контролює дотримання графіків відключень. Якщо ви виявили порушення, можна звернутися:

1). Через онлайн-форму: http://bit.ly/4s0MRIr

2). Телефоном: +38 (073) 957-20-28

3). Поштою: bureau@sies.gov.ua (для юридичних осіб), zvg@sies.gov.ua (для фізичних осіб)

4). У кол-центр “Тернопільобленерго” за номером 0 800 409 040

Також для загальних запитань щодо енергетики та роботи системи електропостачання можна звертатися до Міненерго за номерами: 0-800-507-052, 044-594-65-45.

Для отримання інформації та консультацій щодо енергозабезпечення, зокрема щодо підвищення енергонезалежності, державних програм підтримки та інших актуальних питань, можна звертатися до УКЦ (Урядова гаряча лінія з питань енергозабезпечення «СТРУМ») за номером 15-49. Про це інформує Тернопільська ОВА з посиланням на Міненерго.

